Hjernerystelse holder Højbjerg ude inden landskampe

- Pierre fik en hjernerystelse i en træningssession efter at have slået sit hoved mod en anden spiller, og det betyder, at han er ude i dag, citerer den sydengelske klub sin manager for at sige på det sociale medie Twitter.

Skaden kan også ende med at give landstræner Åge Hareide hovedbrud, da Pierre-Emile Højbjerg også er blandt de navne, som han har udtaget til de to afgørende EM-kvalifikationskampe mod Gibraltar og Irland den 15. og 18. november.

Danmark har inden de to kampe 12 point for seks kampe. Irland har ligeledes 12 point - men efter syv kampe - og Schweiz følger lige efter de to med 11 point for seks kampe.