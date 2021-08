Hjemvendte OL-atleter blev hyldet med taler og klapsalver

På toppen af bygningen, hvor Danmarks Radio har haft studie og storskærm under legene i Tokyo, stimlede blandt andre cykelryttere, håndboldspillere, roere og løbere sammen. For nogen var det første gang i flere uger, de så deres kære.

Kronprins Frederik minglede rundt mellem atleterne. Nogle af dem havde han allerede talt i telefon med, da de vandt medaljer i Tokyo, mens andre fik lejlighed til at fortælle deres historie fra OL.

- Det har været en kæmpe glæde at kunne ringe en del af jer op, lige efter I har realiseret, at I har fået den øverste plads på podiet, sagde kronprins Frederik henvendt til guldvinderne i sin tale.

OL i Tokyo har været stærkt præget af coronapandemien, som har betydet, at atleterne har været isolerede i OL-byen.

Der har ikke været tilskuere på tribunerne, og derfor har familier og venner heller ikke haft mulighed for at støtte og stå klar med et kram efter endt konkurrence.

Det fyldte meget hos blandt andre kajakroer Emma Aastrand Jørgensen, som vandt to af Danmarks i alt 11 medaljer. Hun var meget berørt efter sin anden bronzemedalje og fortalte, at hun godt kunne bruge et kram fra familien.

Kronprins Frederik undlod da heller ikke at omtale emnet.

- I har været meget alene, og måske derfor er det blevet et af de mest følelsesladede olympiske lege, sagde kronprins Frederik, som afslørede, at også han havde følelserne udenpå tøjet undervejs i legene.

Det samme havde Viktor Axelsen efter sin badmintonguldmedalje, Anne-Marie Rindom havde det både før og efter sin finalesejlads, og hos de fire cykelryttere, der kørte 4000 meter holdforfølgelsesløb, gik bølgerne højt på vej mod sølvmedaljerne.

Statsminister Mette Frederiksen (S) var også til stede og diskede op med en stak rosende ord til de hjemvendte atleter.

- Tak for en fuldstændig formidabel indsats, alle sammen.

- I er billedet på dedikation, kampgejst og sammenhold. I inspirerer os alle, og I er en kæmpe inspiration for børn og unge i hele landet. I er med til at tænde drømmen hos alle i idrætsforeningerne, der drømmer om at gøre det samme som jer, lød det fra statsministeren.

Arrangementet i Experimentarium blev lukket af Carpark North, som har komponeret en OL-sang, der har været gennemgående i DR's dækning af legene.

Nu kan atleterne vende hjem og begynde forfra. Om tre år er der OL i Paris.