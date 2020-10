Hjemvendt forsvarsprofil vil skabe sammenhold i FCK

Kort forinden blev forsvarsspilleren Mathias "Zanka Jørgensen", der tidligere har haft stor succes i FCK, hentet hjem på en sæsonlang lejeaftale fra Fenerbahce, og den hjemvendte søn vil bidrage både på banen og i omklædningsrummet.

- På de succesfulde FCK-hold, jeg har været på, har der været en spillertrup, som først og fremmest kendte konceptet og vidste, hvad der skulle til, men også en trup, som virkelig bakkede hinanden op og tog sig af hinanden.

- Jeg kan rykke på at skabe et sammenhold i truppen, som er godt, lige meget om man spiller eller ej, siger "Zanka" efter sin comeback-kamp søndag aften, der endte med et 1-2-nederlag mod AaB.

Nederlaget ærgrer FCK-anfører Carlos Zeca, men midtbanespilleren pointerer samtidig, at FCK ikke skal hænge sig i den dårlige oplevelse for længe.

- Jeg har en dårlig følelse, fordi vi tabte en kamp, hvor præstationen kunne være meget bedre. Vi er skuffede, men hvis vi bliver ved med at tænke på det, kommer vi ikke ud af situationen. Vi skal analysere det og se, hvad vi kan gøre bedre, siger Zeca.

Kaptajnen føler sig overbevist om, at FCK nok skal komme tilbage på sporet.

- Jeg er optimistisk i forhold til at vende tingene. Dårlige perioder kommer, og klubben fortjener ikke det her, men jeg tror på, at vi har kvaliteten til at vende det.

- Jeg finder optimismen i omklædningsrummet og i fodbold generelt. Af og til har man dårlige perioder, men det vigtigste er, at man arbejder hårdt for at komme ud af situationen, siger Carlos Zeca.

I stedet for Ståle Solbakken er U19-træner Hjalte Bo Nørregaard midlertidigt blevet forfremmet til cheftræner, mens FCK jagter en permanent løsning.