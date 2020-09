Hjemvendt Esbjerg-søn forpurrer Fremad Amagers comeback

Selv om Fremad Amager var tæt på at hente point efter et flot comeback, gjorde den tilbagevendte Esbjerg-profil Jakob Ankersen sig selv til matchvinder med målet til 3-2, som sendte de tre point til Vestjylland.

Sejren betyder, at Esbjerg indtager førstepladsen i rækken med 12 point for 5 kampe. Viborg følger lige efter med 10 point for 4 kampe.

Det var de jyske gæster, som kom fremragende fra land, da Mathias Kristensen med en velplaceret inderside fra kanten af feltet gjorde det til 1-0 efter bare fire minutter.

Et lille kvarter senere blev det også 2-0, da hjemmeholdets Maxime Soulas var uheldig at sende bolden i eget net.

Det var op ad bakke for Fremad Amager, men optimismen kom tilbage allerede i 24. minut, da hjemmeholdets bedste, Pierre Larsen, reducerede på et drop af Esbjerg-keeper Jeppe Højbjerg.

Det gav 45 spændende minutter efter pausen, hvor comebacket blev fuldbyrdet, da Pierre Larsen kanonerede et frispark ind via både overligger og Jeppe Højbjerg med et kvarter igen.

Det hele viste sig dog forgæves, da Esbjergs hjemvendte søn Jakob Ankersen sørgede for de tre point med en scoring i 84. minut.

Fra kanten af feltet følte han flot bolden i kassen og sikrede sit hold status som foreløbig duks i ligaen.

I tirsdagens anden kamp måtte nedrykkerne fra Hobro slide lidt i det for at hente de tre point i hjemmekampen mod Skive.

På scoringer af Mads Hvilsom og Thomas Enevoldsen i de sidste ti minutter af første halvleg styrede Hobro mod sejr, men midtvejs i anden halvleg reducerede Sebastian Denius for gæsterne.

Det gav en spændende afslutning, hvor det dog lykkedes Hobro at holde stand.