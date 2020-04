Hjemsendte AGF-spillere træner videre på Fredensvang

AGF sendte tidligere i april sine spillere hjem, så klubben kunne få hjælp til at betale deres løn via regeringens hjælpepakke.

En af betingelserne for det er, at spillerne ikke må arbejde, herunder træne sammen, mens de er hjemsendte.

Men i løbet af den seneste uge har AGF-spillere flere gange været at finde på klubbens træningsanlæg, Fredensvang.

Det skriver Århus Stiftstidende, der også bringer billeder af spillere, der træner.

Erhvervsministeriet bekræfter over for avisen, at det ikke er tilladt.

AGF selv afviser al kendskab til, at spillerne - der stadig er hjemsendte - træner på Fredensvang.

- Vi følger naturligvis alle gældende regler for hjemsendelse af medarbejdere, og spillerne i AGF er - i øvrigt på lige fod med en stor del af det øvrige personale - fortsat hjemsendt, hvorfor billedet viser spillere i privat regi, hvilket påklædningen da også med al tydelighed understreger, skriver klubbens kommunikationschef, Søren Højlund Carlsen, til Århus Stiftstidende.

På billedet har spillerne AGF-tøj på, ligesom der ligger bolde og kegler på græsset.

Tirsdag aften skrev Randers Amtsavis ligeledes, at flere Randers FC-spillere, der også er hjemsendte, var set træne sammen på en bane, der ganske vist ikke er ejet af klubben, men som Randers FC ofte træner på.

Til Randers Amtsavis siger en af spillerne, Emil Riis, at det er sket på eget initiativ, og at klubben ikke har haft noget med det at gøre. Beskeden er den samme fra sportsdirektør Søren Pedersen, der afviser at have kendskab til træningerne.

Superligaen har været sat på pause siden starten af marts. Divisionsforeningen satser på at færdiggøre sæsonen.