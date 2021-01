Hjemmebanefordelen forsvandt for NFL-hold i 2020

Et intenst lydinferno gør det under normale omstændigheder svært at kommunikere på angrebet for udeholdene i NFL.

Men i 2020-sæsonen forsvandt hjemmebanefordelen fuldstændig, skriver NFL-mediet The Ringer.

I det netop overståede grundspil vandt hjemmeholdene i 127 tilfælde, mens 128 kampe endte med sejre til det gæstende mandskab. En enkelt endte uafgjort.

Det var første gang i NFL's historie, at under halvdelen af hjemmekampene blev vundet.

Mange steder har der under coronapandemien været adgang forbudt for tilskuere gennem hele sæsonen, mens andre stadioner har haft et begrænset antal tilskuere.

Dermed har udeholdene nemmere kunnet arbejde sig ned ad banen uden at blive distraheret af højlydte fans af hjemmeholdet.

Til sammenligning vandt hjemmeholdene i sæsonen 2019 132 kampe. 123 blev vundet af udehold, mens én blev uafgjort.

Paradoksalt nok var der i 2019 tale om den dårligste hjemmebanestatistik siden 1972, men statistikken blev altså forværret under pandemien.

Slutspillet i NFL begynder i weekenden for 12 af de 14 hold, der har kvalificeret sig. Kansas City Chiefs og Green Bay Packers sidder over i første runde som førsteseedet i hver deres halvdel af ligaen.

Finalen - Super Bowl - spilles 7. februar i Tampa Bay.