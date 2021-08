Hjemmebanefordel kan blive FCK's nøgle i europæisk kamp

Derfor er cheftræner Jess Thorup optimist før returopgøret, hvor den samlede stilling er 1-1 efter første møde i sidste uge.

- Vi har ikke tabt i Parken siden sidste år i november, så på den måde har vi en fantastisk fornemmelse med vores fans i ryggen. Det kan give os det boost og den tro, som man har brug for i de her internationale kampe, siger FCK-træneren.

Den unge offensivspiller Mohamed Daramy ser også frem til at spille endnu en europæisk kamp i København.

- Vi skal vise, at Parken er vores hjemmebane, og at det er os, der er bedst. De skal ikke tro, at de kan tage sejren fra os, siger han.

Efter interviewet er det blevet offentliggjort, at FCK forhandler med Club Brügge om et salg af Mohamed Daramy.

Selvom Jess Thorup og Mohamed Daramy er positive op til opgøret, ærgrer de sig over, at de ikke tog sejren på Lokomotiv Plovdivs hjemmebane i torsdags.

Jess Thorup giver dog udtryk for, at klubben er bedre forberedt til returkampen.

- Vi har lært meget af den seneste kamp, som vi har analyseret godt igennem den seneste uges tid, så vi er velforberedte, siger han.

Ifølge Mohamed Daramy er det småting, der gjorde, at FCK ikke vandt i Bulgarien.

- Vi følte, at vi havde et rigtig godt tag på dem. Selvfølgelig synes jeg, at vi skulle have vundet med alle de chancer, vi havde. Vi kunne have vundet 2-1, 3-1 og 4-1 i den kamp. Nu mangler vi bare at være mere kyniske, siger Mohamed Daramy.

Kynisme viste FC København til gengæld i søndagens derbysejr over rivalen Brøndby, da københavnerne vandt 4-2 i Parken.

FCK møder Lokomotiv Plovdiv torsdag klokken 20.00. Går FCK videre, skal klubben møde vinderen af opgøret mellem georgiske Dinamo Batumi og tyrkiske Sivasspor.