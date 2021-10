Hjalte Froholdt hentet til Cleveland Browns' kamptrup

25-årige Hjalte Froholdt har haft svært ved at bide sig fast på et NFL-hold, men nu får han en ny chance.

Danske Hjalte Froholdt er blevet hentet til NFL-klubben Cleveland Browns, hvor han skal være en del af holdets kampaktuelle trup på 53 mand.

Det oplyser holdet på sin hjemmeside tirsdag aften.

I indeværende sæson har han indtil nu været en del af Houston Texans' såkaldte practice squad, hvor spillere som udgangspunkt ikke er aktuelle til kampe.

Skiftet betyder, at danskeren nu kan komme i spil i femte runde, når Browns gæster Los Angeles Chargers søndag.

Den 25-årige dansker blev i 2019 valgt af New England Patriots i den årlige NFL-draft, men fik sin debutsæson spoleret af en skade.

I sidste sæson var Froholdt klar igen, og han nåede at komme på banen i otte kampe. I oktober blev han den første dansker nogensinde til at spille på et NFL-holds angreb.

Men i november blev Froholdt fritstillet af Patriots. Herefter samlede Houston Texans ham op, men Froholdt endte med aldrig at komme i aktion for Texas-holdet.

Hen over sommeren har han så forsøgt at spille sig til en plads i Texans' sæsontrup, hvilket altså ikke lykkes.

Froholdt får nu chancen for at bide sig fast på et formstærkt hold. Browns har i denne sæson vundet tre ud af fire kampe.

Henrik Levysohn, der er TV3 Sports NFL-vært, vurderer, at danskeren i første omgang vil være en gardering, skulle holdet blive ramt af skader.

- Men det bliver spændende at se, hvor hurtigt Browns vil gøre ham til en del af truppen, siger han til mediet.

Han påpeger, at danskeren kommer med på et mandskab, der er relevante i forhold til at gå hele vejen til Super Bowl-finalen i år.

- Og så er det et mandskab, der er meget velfungerende på den offensive linje, siger Levysohn med henvisning til de pladser, hvor Froholdt skal gøre sig gældende.