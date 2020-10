Hjalte Bo Nørregaard forventer kriller i maven mod AaB

Han får sin trænerdebut søndag, når AaB gæster parken.

- Der kommer helt sikkert til at være kriller i maven. Det er der hver dag, man møder på arbejde lige nu, siger han.

Nørregaard har været glad for modtagelsen i klubben, hvor hans egne tanker om spillet allerede er blevet luftet.

- Jeg har bedt spillerne om at have et åbent sind og være nysgerrig omkring de idéer, som bliver fremlagt.

- Det synes jeg, de har været. De er positive, og de har en god tilgang, siger Hjalte Bo Nørregaard om sin første uge som cheftræner.

Fredag havde han sin første træning med den fulde trup, da Mathias "Zanka" Jørgensen kom hjem fra landsholdssamling.

Den nye træner glæder sig over, at have forsvarsspilleren i truppen.

- Det er dejligt. Han er landsholdsspiller og har enorm erfaring. Han ved, hvordan tingene er i FCK. Det er næsten som om, at han ikke har været væk, siger Hjalte Bo Nørregaard.

En anden, der glæder sig over "Zankas" retur til FCK, er holdkammerat Viktor Fischer, der har store forventninger til spilleren.

- Jeg glæder mig sindssygt meget til at spille sammen med en af mine bedste venner.

- En ting er hans fodboldmæssige egenskaber. En anden er hans ledermæssige egenskaber. Han kender klubben ind og ud og bliver meget vigtig for os, siger Viktor Fischer.

Kantspilleren havde en bedrøvet lørdag i sidste weekend, da han fik nyheden om Ståle Solbakkens afgang, men ser samtidig muligheder for at skabe en ny æra i klubben med trænerskiftet.

- Vi har en mulighed for at skabe noget nyt. Vi har haft den største manager i klubbens historie, og nu har vi muligheden for at bygge videre på det, som han har været med til at skabe, og sammen skabe noget endnu større fremadrettet forhåbentligt, siger han.

FCK møder AaB klokken 18 i Parken.