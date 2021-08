Hjælperytter kører fra alle og tager aparte Vuelta-sejr

Det skulle have været en massespurt, hvor Quick-Step ville køre for sprinterstjernen Fabio Jakobsen.

Forklaringen var den simple, at Fabio Jakobsen med lidt under to kilometer faldt tilbage og væk fra sit eget sprintertog.

I det sprintertog var planen, at det skulle ende med, at Florian Senechal skulle være leadoutman for Fabio Jakobsen.

Fabio Jakobsen kiggede ned og holdt op med at træde med cirka 1,7 kilometer tilbage og sagde nogle ord over holdets radio. Det kunne ligne en punktering hos Fabio Jakobsen, men det var det ikke.

Hollænderen forklarede efterfølgende, at han ikke kunne følge med, og at han ikke havde benene til en spurt. Over radioen bad han holdkammeraterne om at køre for Florian Senechal.

Det blev videreformidlet til de forreste ryttere fra Quick-Step, som i stedet sadlede om og kørte for netop Senechal.

I selve spurten var Matteo Trentin (UAE) tæt på at indhente Florian Senechal, men det lykkedes ikke.

Trentin sad på hjul af Quick-Steps sprintertog og var perfekt placeret, men han manglede de sidste kræfter på de sidste 100 meter.

Norske Odd Christian Eiking (Intermarche) fører fortsat i den samlede stilling.