Historiske Ronaldo hjælper Portugal til pligtsejr

Det kunne også mærkes på stemningen på Puskas Arena i den ungarske hovedstad. Tribunerne summede som før i tiden fra første fløjt. Desværre for de fremmødte endte det med en portugisisk sejr.

Ungarn og Portugal mødte hinanden i EM's gruppe F, og det skete foran et helt fyldt stadion.

Portugal vandt 3-0. Cifrene lyver dog en smule. Portugal kæmpede længe med at score, indtil der for alvor blev prikket hul på målbylden i slutfasen. Cristiano Ronaldo scorede til både 2-0 og 3-0 på en historisk aften for stjerneangriberen.

Med sin optræden i kampen blev han således den første nogensinde til at spille i fem EM-slutrunder, og 2-0-scoringen gjorde ham samtidig til den mest scorende nogensinde i EM-slutrunde-regi.

Ronaldo har nu lavet 11 mål ved EM-slutrunder. Det er to mere end Michel Platini, som portugiseren tidligere delte rekorden med.

Dermed tog Portugal altså en pligtsejr. Ungarn er således det på papiret klart dårligste hold i gruppe F, der også tæller Frankrig og Tyskland.

Ungarerne havde et entusiastisk hjemmepublikum i ryggen fra start. Det betød dog ikke, at de havde medvind på banen. Tværtimod. Hjemmeholdet var presset i bund af det portugisiske mandskab.

Det brændte da også i flere tilfælde på i Ungarns felt, men den sidste skarphed manglede for Ronaldo og co. i de første 45 minutter. Den største chance tilfaldt Ronaldo selv kort før pausen, men fodboldikonet sendte fra tæt hold bolden over mål.

Anden halvleg startede i samme rille, men som tiden gik, kom Ungarn bedre med. Kampen var nu mere jævnbyrdig.

Ungarn endte faktisk med at få bolden i mål cirka ti minutter før tid, men Szabolcs Schöns mål blev underkendt for offside. I stedet endte hjemmeholdet med en lang næse.

Pludselig gik det stærkt. Raphäel Guerreiro åbnede målscoringen i 84. minut efter en god portion portugisisk held. Dortmund-spilleren endte med bolden, efter at en aflevering var blevet rettet af, og bolden fandt også vej til målnettet via en ungarsk fod.

Kun et par minutter senere fik Portugal straffespark, og det skulle Cristiano Ronaldo selvfølgelig tage. Han scorede, så godt som lukkede kampen og blev rekordholder.

I tillægstiden bankede Ronaldo så det sidste søm i ungarernes kiste.