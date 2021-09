Historisk dansk golfduo kæmper for Europa

For første gang nogensinde har Danmark to repræsentanter på det europæiske hold til Solheim Cup, der er en klassisk dyst mod golfstormagten USA.

Dansk Golf Union (DGU) er begejstret over, at eliten i dansk kvindegolf er på fremmarch.

- Det er fantastisk og historisk, at vi har to så stærke piger med til Solheim Cup. Derudover skal Nicole Broch Estrup også med i ligningen, og tre spillere omkring top-100 i verden er meget, meget flot for et lille golfland som Danmark, siger Claus Mølholm, der er elitechef i DGU.

Emily Pedersen bragede igennem i efteråret 2020, da hun vandt fire individuelle sejre på Ladies European Tour. Hun rangerer aktuelt som nummer 67 i verden.

Nanna Koerstz Madsen er nummer 49 og bedste dansker på listen, efter at hun for nylig blev nummer fem i British Open. Nicole Broch Estrup er nummer 116.

Til sammenligning er Danmarks højest rangerede mandlige spiller, Rasmus Højgaard, nummer 83 i verden.

- Herrerne har været dominerende i mange år med Søren Kjeldsen, Thomas Bjørn og mange andre. De har været milevidt foran damerne, men det er faktisk lidt omvendt nu, og det er overordentligt fedt at se, siger Mølholm.

Der er blot tre år mellem Pedersen, Madsen og Estrup, og de har gennem årene løbende presset hinanden på vej mod verdenstoppen.

Især for Emily Pedersen og Nanna Koerstz Madsen går rivaliseringen langt tilbage. Begge startede i en ung alder i Smørum Golfklub.

- Jeg var nødt til hele tiden at arbejde lidt hårdere, fordi jeg konkurrerede med en på samme niveau som mig selv. Det fyldte meget for mig at være bedre end Nanna, da jeg var yngre, siger Emily Pedersen.

I Smørum Golfklub har duoens succes på verdens golfbaner sat sit tydelige aftryk. Klubben har fået flere unge piger på medlemslisten, og generelt sætter duoens succes et stort præg på stemningen.

- Det er måske ikke helt en Wozniacki-effekt, men det er derhenad, siger klubdirektør Keld Østergaard.

- Vi afholder storskærmsarrangementer, og til dagligt kan man ikke gå rundt på banerne, uden at der bliver snakket OL, British Open eller Solheim Cup. Det er fantastisk og betyder utroligt meget for sammenholdet i klubben.

Klubdirektøren fremhæver Madsen og Pedersen som "vanvittigt gode rollemodeller" for de unge spillere og deres træningsflid.

- Når de er hjemme og træner i Smørum, er de små piger altid velkommen til at komme og sige hej. De slår også gerne et par bolde med pigerne. Det udstråler overskud, og det er med til at give de unge mennesker blod på tanden, at de er så tilgængelige, siger Keld Østergaard.

Coronarestriktioner og succes i udlandet har begrænset de professionelle profilers besøg i Smørum de seneste år, men Emily Pedersen ser frem til at vende tilbage.

- Hvis vi kan inspirere pigerne, så er det jo det, det hele handler om. Det er megarørende, at vi på den måde kan give noget tilbage til sporten og klubben.