Historisk OL-medalje skal inspirere fremtidens stjerner

Der er hårdt brug for flere kvinder i dansk cykelsport, men Julie Leth og Amalie Dideriksen håber, at de med deres bedrifter på den olympiske cykelbane i Japan har vakt en interesse i den næste generation.

- Vi ved ikke helt, hvad der skal ske med vores parløbsprojekt fremover. Men vi håber, at vi har været med til at vise, at damecykling er sindssygt spændende og en fed sport, siger Julie Leth.

Mens eksempelvis Holland vælter sig i kvindelige cykelstjerner på både landevej og bane, er den danske bredde ganske beskeden.

Der er stor kvalitet blandt de bedste, som Leth og Dideriksen har vist i Japan. Men der er ikke mange eliteryttere, og parret har været nødt til at alliere sig med juniordrengene for at få kvalitet i træningen.

- Forhåbentlig har vi været med til at tænde en drøm i piger derude. De skal vide, at det godt kan lade sig gøre. De skal følge deres drømme og turde drømme stort. Det har vi gjort.

- Det har givet venskaber og virkelig mange fede oplevelser. Og det budskab håber jeg, at vi kan give videre, siger Julie Leth efter de 120 succesfulde omgange på cykelbanen.

Anstrengelserne tærede i øvrigt så meget på den 29-årige rytter, at hun kortvarigt måtte ned at ligge, inden hun kunne lade sig interviewe efterfølgende.

- Der skete det, at jeg havde kørt sindssygt stærkt på cykel i 30 kilometer. Jeg var helt færdig. Jeg havde givet alt, hvad jeg havde.

- Det var varmt, og når man så pludselig stopper, tror jeg bare, at alt blod røg fra hovedet. Jeg var nok bare svimmel, overvældet og glad.

- Men det er ligegyldigt, hvordan jeg havde det bagefter, for jeg havde det rigtig godt på cyklen. Og jeg har det også fint igen, siger Julie Leth.