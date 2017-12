Hirscher vinder første World Cup-sejr efter comeback

Norske Henrik Kristoffersen sluttede som nummer to i tiden 2 minutter og 38,18 sekunder.

Det var Hirschers sejr nummer 46 i World Cup-sammenhæng, og den første sejr siden han brækkede sin ankel i træning.

- Jeg forventede ikke at vinde her. Jeg vidste, at jeg stod godt på ski, men jeg troede stadig, at jeg var et stykke fra de bedste tider, siger den firedobbelte verdensmester ifølge nyhedsbureauet AFP.

Han skal i februar forsøge at udfylde et stort hul i sit pokalskab, når vinter-OL i Pyeongchang skydes i gang.

Med OL i horisonten har Hirscher hastet sin genoptræning igennem for at være tilbage i topform i tide.

- Det har været en hård tid, det er klart. Heldigvis er jeg her nu, siger Hirscher.

Hirscher lå nummer tre efter første runde, men østrigeren løb en fejlfri anden runde.

- Den seneste måned har været meget hård. Jeg har bare stået på ski og stået på ski og stået på ski for at komme tættere på mine holdkammerater. De har sparket min røv hver dag, men jeg er blevet bedre, siger Hirscher.

Mændenes World Cup fortsætter næste uge i Val d'Isere, Frankrig.