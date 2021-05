Heunicke: Aftale garanterer OL-atleter coronavaccine

De danske OL-atleter kan se frem til at blive vaccineret, inden de tager til dette års sommerlege i Tokyo.

Sådan lyder det fra sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

Udmeldingen kommer, efter at Den Internationale Olympiske Komité (IOC) og Pfizer/BioNTech tidligere torsdag annoncerede, at de havde indgået en aftale, der gør det muligt for OL-atleter at blive vaccineret mod coronavirus inden OL.