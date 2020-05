Hertha tilbageerobrer Berlin med maner mod Union

Det blev ikke til endnu en meriterende derbytriumf for Union, da holdet gæstede Berlins storhold, Hertha, i fredagens enlige bundesligakamp. Tværtimod.

To mål på et minut og yderligere to scoringer i anden halvleg afgjorde kampen med klar margin til Herthas fordel. 4-0 og en solid revanche for 0-1-nederlaget i det omvendte opgør i efteråret.