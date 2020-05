Hertha jagter oprejsning i fredeligt berlinerderby

Modsat de fleste lokalderbyer er hadet mellem de to klubber ikke det bærende element i opgørene. På trods af at de har deres ophav på hver sin side af Berlinmuren, som faldt for mere end 30 år siden.

Mest af alt er det en David mod Goliat-historie, hvor kæmpen Hertha længe har været en falmet udgave af sit selvbillede.

Den tidligere markante niveauforskel på de to hold gør, at der ikke er en lang forhistorie mellem fansene. Det manglende had forringer dog ikke interessen for møderne.

Unions stadion i den østlige bydel, Stadion An der Alten Försterei, var fuldt besat med 22.000 tilskuere til kampen i november. Og var det ikke for coronarestriktionerne, sad der givetvis også 75.000 tilskuere klar på et tætpakket Olympiastadion i det vestlige Berlin fredag aften.

Coronapandemien gør, at ikke kun hadet, men også fansene på lægterne, vil være fraværende, som de vil være på alle stadioner i resten af bundesligasæsonen.

Det efterlader stemning af en træningskamp, men hjemmeholdet Hertha kan ikke tillade sig at tage let på det.

Ganske vist har begge hold pæn afstand til nedrykningsstregen, men som storebror med en markant større økonomi gør det ondt at tabe til lillebror, som det skete i november.

- Vi husker alle kampen på der Alten Försterei. Det var en sort dag, siger Herthas sportsdirektør, Michael Preetz, ifølge AFP.

- Nu har vi chancen for at lægge det en smule bag os, tilføjer han med henvisning til, hvor vigtig kampen er for klubben og dens selvforståelse.

Hertha har i coronapausen skiftet træner, og den nye mand i spidsen, Bruno Labbadia, fik en strålende start på sit virke i klubben.

I første runde efter coronapausen pryglede holdet danskerklubben Hoffenheim på udebane med 3-0, mens Union hjemme tabte 0-2 mod mestrene fra Bayern München.

- Forudsætningerne er helt anderledes (end i november, red.). Derfor bliver det en anden slags derby, siger Labbadia ifølge AFP.

Resultaterne af sidste weekends runde betød desuden, at Hertha hoppede over Union i tabellen. Hertha har 31 point på 11.-pladsen, mens Union følger lige efter med 30 point.

I både Bundesligaen og 2. Bundesliga vil man mindes de foreløbig mere end 8200 tyskere, som er døde som følge af coronavirus.

Det sker i de kommende to spillerunder, hvor alle kampe vil blive indledt med et øjebliks stilhed, ligesom alle spillere vil bære sørgebind, oplyser ligachef Christian Seifert ifølge AFP.