Herrehåndbolden får ingen pokalvinder i år

Dermed bliver der ikke fundet en pokalvinder i sæsonen 2019/2020.

Aflysningen ærgrer direktøren i Divisionsforeningen Håndbold, Thomas Christensen.

- Vi er utroligt ærgerlige over, at det ikke er muligt at afholde dette års Santander Final 4, siger han.

- Det er i særdeleshed synd for de fire deltagende klubber og deres mange fans, men omstændighederne omkring covid-19 og de for nuværende udstukne retningslinjer af regeringen gør det ikke muligt at holde den store håndboldfest, et Santander Final 4 altid er, fortætter han.

- Vi beklager meget, at det er endt sådan i denne omgang, men vi håber - og vil arbejde hårdt for - at kunne vende tilbage stærkere end nogensinde til næste år, siger Thomas Christensen.

Arrangementet skulle oprindelig været afholdt i marts. Det blev på grund af coronanedlukningen rykket til maj og siden hen september.

De tilbageværende hold var TTH Holstebro, Skanderborg Håndbold, GOG og Bjerringbro-Silkeborg.

Sæsonen 2020/21, som allerede er i gang, er planlagt til at finde en vinder i marts 2021.

På kvindesiden nåede turneringen at finde en vinder tilbage i december 2019, før coronavirusset kom til landet. Her vandt Herning-Ikast.