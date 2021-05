Heroic misser Counter Strike-finale efter nederlag

Første map vandt danskerne med 16-11, men da de to næste blev tabt henholdsvis 12-16 og 13-16 var præstationen ikke nok til en sejr.

Det danske Counter-Strike-hold Heroic misser muligheden for en finaleplads i turneringen DreamHack Masters Spring.

Dermed bliver det Natus Vincere, som i søndagens finale får mulighed for at vinde en præmiecheck, på hvad der svarer til lidt over 600.000 kroner.

Her skal holdet op mod et andet russisk mandskab, Gambit.

Heroic vandt i april turneringen ESL Pro League.

Blandt andet derfor indtager Heroic for tiden andenpladsen på verdensranglisten.

Kun Gambit, som søndag er i finalen, er rangeret højere end Heroic.

Det danske hold Astralis deltog også i DreamHack Masters Spring, men blev sendt ud i kvartfinalen fredag.