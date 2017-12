Herning vinder topopgør på isen og snupper førsteplads

I topkampen mod Aalborg førte Herning blandt andet via tre powerplaymål med 4-0 inden tredje periode. Med to mål i tredje periodes første to minutter skabte Aalborg dog en snert af spænding, men et reelt comeback blev det ikke til.

I stedet udbyggede Herning igen føringen og endte med en 6-3-sejr. Aalborg ligger nummer tre.

Odense var bagud med 0-2 i Herlev, men kæmpede sig op og fik udlignet til 2-2 med 69 sekunder tilbage af den ordinære spilletid.

Kampen gik i forlænget spilletid, og her skulle der kun gå 45 sekunder, før Thomas Søndergaard sikrede sejren.

Esbjerg strøg op på fjerdepladsen i tabellen med en 3-1-sejr hjemme over Gentofte.

Rungsted vandt 4-3 ude over Sønderjyske, mens Hvidovre hentede en yderst sjælden sejr ved at vinde 3-2 hjemme over Rødovre.