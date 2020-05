Herning henter dansk landsholdspiller hjem fra Østrig

Herning Blue Fox udnytter coronapausen til at forstærke offensiven.

Bau Hansen, der i flere omgange har tørnet ud for Danmark ved blandt andet VM, kommer fra østrigske Dornbirner EC.

I Herning skal han få karrieren tilbage på sporet efter adskillige problemer med skader, lyder det.

- Mathias Bau Hansen er en helt unik spiller at have på holdkortet, siger sports- og talentchef Martin Struzinski i pressemeddelelsen.

- Alene det at bringe en spiller på to meter og mere end 100 kilo ind i spillet vil give de fleste modstandere grå hår på hovedet.

Bau Hansen har en fortid i både Rødovre Mighty Bulls og Frederikshavn White Hawks.

Han har også været forbi USA og spillet for AHL-holdet Hershey Bears, hvilket førte til en kontrakt med NHL-holdet Washington Capitals, som han dog aldrig kom til at spille for grundet en skade.

Den danske liga, Metal Ligaen, blev på grund af coronavirus aflyst i starten af marts, uden at der blev kåret en mester.