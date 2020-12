Herning får igen has på topholdet Rungsted i Isligaen

Efter tre sejre i træk måtte spillerne i Rungsted Seier Capital søndag skøjte af isen med et nederlag.

De sjællandske gæster førte ellers med 2-1 efter første periode, men midtjyderne fik udlignet i løbet af anden periode og sikrede sejren med to scoringer i tredje periode.

Det er tredje gang på to uger, at Herning vinder over det sjællandske tophold.

I tabellen lukrerer Esbjerg Energy på Rungsteds pointtab.

Vestjyderne vandt selv søndag eftermiddag med 7-3 hjemme over Rødovre, og afstanden op til førstepladsen er nu på 2,5 point.

Da Esbjerg har spillet en kamp færre end Rungsted, kan esbjergenserne gå på jagt efter førstepladsen i næste uge.

I søndagens sidste kamp i Danmarks bedste ishockeyrække vandt Frederikshavn White Hawks med 4-2 ude over bundproppen Odense Bulldogs, der nu har tabt syv kampe på stribe.