Herning får genvalg som VM-vært i ishockey

Allerede i 2019 blev Sverige og Danmark tildelt værtskabet for VM, og Jyske Bank Boxen i Herning er nu blevet bekræftet som det eneste danske spillested.

Herning bliver medvært for VM i ishockey i 2025.

Her vil én af de to indledende grupper samt to kvartfinaler blive afviklet - i alt 30 kampe.

I 2018 delte Herning og København værtskabet med hovedstaden som ramme for både semifinalerne og finalen.

- Herning og København var på hver sin måde fantastiske værter for VM i 2018, siger Henrik Bach Nielsen, formand for Danmarks Ishockey Union, og fortsætter:

- Siden vores VM-værtskab blev offentliggjort tilbage i 2019, har Herning Kommune - med borgmester Lars Krarup som en formidabel indpisker - og aktørerne i det midtjyske været særdeles aktive og opsøgende i bestræbelserne på at blive Danmarks hjemmebane i 2025.

I 2018 blev store dele af overskuddet fra VM sendt videre til satsninger i klubberne og satsninger på organisation, rekruttering og bedre vilkår til for eksempel kvindelandsholdet.

- Man taler meget om "legacy" efter store arrangementer, og den har VM 2018 skabt ved at give tilbage til græsrødderne samtidig med, at vi har frivillige og fans, der stadig taler om de tre uger med stor glæde i stemmen.

- Folk har for længst meldt sig klar som frivillige igen, og det siger alt om den glæde, der var over arrangementet. Planlægningen begynder allerede nu, siger Henrik Bach Nielsen.

Stockholm bliver den primære vært for VM i 2025. Her skal den anden indledende gruppe, to kvartfinaler, begge semifinaler og finalen afvikles.