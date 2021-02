Herning er i spil som vært for Champions League-brag

Det skriver B.T., der har fået oplysninger om, at Borussia Mönchengladbach har anmodet FC Midtjylland om at kunne spille opgøret hjemme mod Manchester City 24. februar i Herning.

Ritzau har været i kontakt med FCM, som bekræfter henvendelsen fra Gladbach, og at der er "dialog mellem parterne", men henviser derudover til den tyske klub.

Lige nu er dog det slet ikke sikkert, at Gladbach får brug for at spille kampen et andet sted end på eget stadion.

Der er nemlig flere forbehold, inden kampen overhovedet kan blive en realitet, og en konkret aftale med Herning Kommune, som ejer banen, kan komme i stand.

Det skyldes, at de tyske rejserestriktioner kun er gældende frem til 17. februar - altså en uge før kampen mod City.

Myndighederne i Tyskland tillader ikke indrejsende fra de lande, der er ramt af nye og mere smitsomme varianter af coronavirus.

Det gælder blandt andet Storbritannien, og en talsmand fra det tyske indenrigsministerium har oplyst til nyhedsbureauet AFP, at der ikke er undtagelser for professionelle atleter.

Reglerne blev præsenteret i lørdags og gælder frem til 17. februar.

Så det kræver, at rejserestriktionerne bliver forlænget af de tyske myndigheder.

Det er i øvrigt ikke første gang, at FC Midtjylland er blevet spurgt om at blive vært for en mulig kamp i Europa mellem to andre klubber.

Molde har også rettet henvendelse omkring en Europa League-kamp, men mistede interessen, da nordmændene fandt ud af, at FCM ikke spiller på kunstgræs.

En anden tysk klub har lige nu også problemer med en hjemmekamp mod en engelsk modstander.

Det drejer sig om RB Leipzig, der skal møde Liverpool 16. februar - altså mens restriktionerne i Tyskland stadig er gældende.

Leipzig skal også finde en neutral bane at spille på eller håbe på, at Liverpool kan få lov til at rejse ind i Tyskland alligevel.

Det har Leipzig mandag anmodet de tyske myndigheder om, og anmodningen behandles i øjeblikket.

FCM oplyser, at Gladbach lige nu er den eneste klub, der har anmodet om at kunne spille i Herning.

Ritzau har forsøgt at få en kommentar fra Herning Kommune, men indtil videre uden held.