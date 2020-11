Herning besejrer topholdet Rungsted i Metal Ligaen

Herning scorede dog lige efter Rungsteds anden scoring, og i tredje periode sørgede Anders Poulsen for udligningen. Dermed skulle det afgøres i overtid, og her var Anders Poulsen igen på plads med en lynhurtig scoring.

Han sikrede dermed de midtjyske værter to point, mens Rungsted får et enkelt point for at tabe i overtid.

Herning ligger nummer fem i den bedste danske ishockeyrække med 24,5 point, mens Rungsted topper ligaen med 39,5 point.

De halve point skyldes, at coronapandemien har ført til aflysning af nogle kampe, og her er holdene blevet tildelt 1,5 point hver.

Der blev søndag også spillet tre øvrige kampe i Metal Ligaen.

Sønderjyske, der ligger nummer fire, tog på udebane en storsejr på 8-1 over Rødovre, der indtager næstsidstepladsen.

Herlev sejrede hjemme med 3-2 over Frederikshavn, mens ligaens nummer to, Aalborg, på udebane vandt 7-0 over bundproppen Odense.