Herning-Ikast vinder bronze efter ny nervepirrende duel

I de to første kampe endte det uafgjort, og opgøret mandag var mindst lige så tæt som de to foregående.

Først to minutter før tid tog Herning-Ikast føringen og sled sejren i garagen mod et Team Esbjerg-hold, som kampen igennem så ud til at skulle trække det længste strå.

Begge hold indledte i et højt tempo og spillede godt angrebsspil. Hos Esbjerg var det Annette Jensen, der fra playmakerpositionen ledte og fordelte fint, mens Helene Fauske satte angrebene godt op i den anden ende.

Målene væltede ind, og efter 16 minutter var der scoret 16 mål.

Det var dog ikke, fordi keeperne ikke gjorde deres for at stoppe det. Både Rikke Poulsen i Esbjerg-målet og Sabine Englert i Herning-Ikast-målet tog rigtig fint fra, men tempoet var bare skruet helt i vejret.

Ingen af de to hold formåede for alvor at slippe af med hinanden før pausefløjt. Naja Nissen nåede dog lige nøjagtig at score til 15-14 i Herning-Ikast-favør.

I anden halvleg var det pludselig stor forskel på de to mandskaber. Esbjerg formåede at lukke af for Herning-Ikast, mens vestjydernes angreb fortsat kørte som smurt.

Esbjerg vandt de første syv minutter af anden halvleg med 5-0, og Herning-Ikast-træner Kasper Christensen måtte tage sig en time-out - og det virkede.

Med et kvarter tilbage af kampen var det helt lige igen.

Esbjerg byggede dog igen en føring på et par mål og lignede længe en bronzevinder, men Herning-Ikast åd sig tilbage og kom foran med to minutter igen.

Midtjyderne holdt derefter Esbjerg fra scoring og kunne lade sig hylde som dansk bronzevinder.

Odense Håndbold vandt i weekenden DM efter en finalesejr over Viborg HK.