Herning-Ikast tager første stik mod Viborg i finalejagt

De to hold møder hinanden igen lørdag i Viborg. Alt andet end en Viborg-sejr sender Herning-Ikast i finalen. Vinder Viborg, skal holdene ud i en tredje kamp for at finde finaledeltageren.

Odense Håndbold og de forsvarende mestre fra Team Esbjerg står over for hinanden i den anden semifinale. Her vandt fynboerne tirsdag den første kamp.

Det stod lige ved pausen ved stillingen 17-17 i onsdagens kamp, men det var ikke resultatet af en tæt første halvleg.

Indledningen var ganske vist jævnbyrdig, men så satte Viborg turbo på. På bare seks minutter gik gæsterne fra at være bagud med to mål til at være foran med fem ved 12-7. Det blev også 15-11, inden hjemmeholdet hankede op i sig selv frem mod pausen.

Modsat første halvleg så var anden længe en tæt affære, der bølgede frem og tilbage. De to hold fulgtes ad. Cirka midtvejs fik Herning-Ikast skabt et lille hul, da Line Hougaard scorede til 27-25. Det kom efter en lettere sjusket periode af Viborg.

Hjemmeholdet havde mulighed for at komme foran med tre mål, men det glippede, og så slog Viborg til med to mål, så det igen stod lige. Det blev også 28-27 til gæsterne, og så tog Herning-Ikast-træner Kasper Christensen en timeout.

Den hjalp dog ikke meget. Tværtimod. Viborg var ovenpå, og med lidt over ti minutter tilbage kom gæsterne foran 30-27.

Men så blev kampen vendt på hovedet igen. Herning-Ikast kæmpede videre. Efter tre mål i træk af Cecilie Brandt stod der 31-31 med fem minutter tilbage. Nu var der pludselig ikke meget, der virkede for gæsterne, der måtte se Simone Petersen bringe Herning-Ikast foran 32-31.

Afgørelsen lod til at falde, da Stine Skogrand med lidt over to minutter tilbage gjorde det til 34-31. Viborg kom på minus to, men tættere blev det altså ikke.