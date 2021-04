Herning-Ikast nedlægger Team Esbjerg med sent comeback

Onsdag blev det til en imponerende sejr på 30-27 over de forsvarende mestre fra Team Esbjerg, den største konkurrent i slutspilsgruppe 1.

Det begynder for alvor at dufte af en semifinaleplads for håndboldkvinderne i Herning-Ikast.

Dermed er Herning-Ikast nu det eneste ubesejrede hold i slutspillet i Bambusa Kvindeligaen. Sejren gør, at midtjyderne lægger sig i toppen af gruppen med et enkelt point ned til Esbjerg.

København Håndbold er på tredjepladsen fem point efter Herning-Ikast efter en sejr over Silkeborg-Voel tidligere onsdag på 29-26. Alle hold mangler at spille tre kampe. De to bedste hold går videre til semifinalerne.

Herning-Ikast så tidligt ud til at have fundet den rette opskrift mod Jesper Jensens tropper.

Efter et kvarter stod der 8-4 til midtjyderne, men derfra kom gæsterne i gang. Det stod lige ved pausen.

I anden halvleg tog Esbjerg langsomt teten, og der blev for alvor slået hul, da Marit Røsberg Jacobsen gjorde det til 21-18.

Esbjerg kom også foran med fire mål ved 24-20, men så gik det vestjyske hold helt i stå.

Med seks mål i træk var det pludselig Herning-Ikast, der var ovenpå med fem minutter igen. Næsten intet fungerede nu for Esbjerg, der med to minutter igen kom bagud med tre efter et mål af Helene Fauske.

Esbjerg fik to gange reduceret i slutfasen, men hver gang svarede Herning-Ikast igen, så føringen reelt aldrig var truet.