Herning-Ikast henter smal håndboldsejr over bundprop

Håndboldkvinderne fra Herning-Ikast spillede sig på førstepladsen i Bambusa Kvindeligaen fredag aften.

Det skete med en sejr på 20-18 hjemme mod Vendsyssel Håndbold, der er bundprop i rækken.

Herning-Ikast topper med ti point, som også er tilfældet for Team Esbjerg og Viborg, der ligger nummer to og tre i rækken, da Herning-Ikast er noteret for en bedre målscore.