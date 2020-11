Herning-Ikast bryder sløj stime med sejr i Horsens

Den skaffede de midtjyske håndboldkvinder onsdag aften, da de på udebane besejrede Horsens Håndbold med 26-24.

Sejren bringer Herning-Ikast op på 13 point efter 11 kampe. Det rækker til en sjetteplads. Der er otte point op til Team Esbjerg på førstepladsen.

Det lignede undervejs en overkommelig opgave for Herning-Ikast, som mod slutningen af første halvleg var foran med fem mål.

To sene scoringer før pausen af Horsens sørgede dog for, at føringen blev reduceret til 13-10.

Herning-Ikast kom ad flere omgange foran med fire scoringer, og da Vilde Johansen øgede til 18-14 efter 40 minutter, så det svært ud for Horsens.

Men fire scoringer på stribe ændrede stillingen, der pludselig var helt lige.

Så kunne man på gæsternes vegne frygte, at den seneste tids sløje resultater havde sat sig i baghovedet og ville få negativ indflydelse på afslutningen.

Men i stedet trak Herning-Ikast fra til sidst og sikrede den tiltrængte sejr.

Tidligere onsdag vandt Aarhus United 29-21 ude over Ajax København, mens København Håndbold slog Holstebro Håndbold 28-18.