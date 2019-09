Henriksen om Priske-tilbud: Skal skabe de bedste resultater

Horsens nuværende manager, Bo Henriksen, var hurtig til at afdramatisere rygterne og udtalte, at det var hans egen idé at ændre i det sportslige setup.

Hovedtanken bag den idé var ifølge den karismatiske manager at udvikle resultaterne i Horsens, der mandag tabte 1-2 ude mod Randers i Superligaen.

- Min helt kyniske tanke er, at vi som fodboldklub skal skabe de bedste økonomiske og sportslige resultater.

- Så vi har jagtet at gøre vores kerneværdier bedre. Det gav os forskellige løsninger, heriblandt Brian Priske, siger Henriksen.

Manageren uddyber dog også, hvorfor behovet for at ændre setuppet var eksisterende.

- Den eneste anden, der har en managerrolle i ligaen, er Ståle Solbakken, men mon ikke han har seks-syv fuldtidsansatte bag sig, der støtter ham. Det har jeg ikke.

Fodbolddirektør Kristian Nielsen fastslår, at tankerne er lavet i samarbejde, og at Bo Henriksens idé ikke kommer som et chok for klubben.

- Det kommer slet ikke som et lyn fra en klar himmel, og tankerne er lavet i samarbejde. Processen går meget længere tilbage, siger Nielsen.

Han udtrykker samtidig, at Horsens skulle finde den rette for at tage skridtet med en ændring i setuppet, og at planerne er skrinlagt for nu.

- Før vi skulle tage skridtet, så skulle vi finde den rette. Vi havde nogle snakke i forhold til Brian, men kiggede på flere muligheder.

- Planerne er skrinlagt indtil videre, men det er ikke sikkert det forbliver sådan til evig tid, siger Nielsen.

Bo Henriksen har været i Horsens siden 2014.