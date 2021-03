Henrik Toft efter hård periode: Det var et kæmpe slag

Stregspilleren, der har spillet 126 kampe på det danske landshold, missede Final 4 i Champions League efter at have testet positiv for coronavirus i slutningen af december.

Det var ikke den eneste store begivenhed, som Henrik Toft blev nødsaget til at følge fra skærmen. Den 34-årige landsholdsveteran meldte afbud til VM, da han stadig var syg som følge af coronavirus.

Det var en skuffende periode, fortæller han.

- Det var en speciel periode - ikke en jeg husker positivt tilbage på. Der var sat nogle kryds i kalenderen, inden sæsonen gik i gang, og det var nogle af højdepunkterne, som lå i den nærmeste fremtid, siger Henrik Toft.

Da PSG i december ankom til Final 4 i Köln forud for semifinalebraget mod Barcelona, skulle alle spillere testes og dernæst isolere sig i seks timer. Efter seks timers isolation på hotelværelset, fik Henrik Toft den kedelige besked.

- Det var et kæmpe slag, for jeg havde siddet på værelset, set video og forberedt mig på Barcelona, så jeg var klar til opgaven. De første par dage var ikke hårde fysisk, men mere mentalt.

- Det var svært af følge med hjemmefra, og de første par dage på et hotelværelse i Köln var knap så sjove, siger han.

Nu befinder Henrik Toft sig i Aalborg sammen med resten af landsholdstruppen forud for kampene mod Nordmakedonien i EM-kvalifikationen, og han forsikrer, at han er helt klar.

- Jeg føler mig "fit for fight" igen og har spillet en del kampe i Paris og er kommet mig over alle symptomer, siger PSG-profilen.

- Det er ikke nogen selvfølge at være med på landsholdet med den talentmasse, vi råder over, så jeg er glad for at være med og vil ind og vise, at jeg stadig kan være med på det her hold.

Danmark og Nordmakedonien spiller første kamp i Skopje torsdag klokken 20. Søndag klokken 16 mødes de igen i Aalborg.

Schweiz og Finland er de to sidste hold i gruppen. De to øverste hold fra hver pulje kvalificerer sig til EM i 2022, som afholdes i Ungarn og Slovakiet.