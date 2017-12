Henning Jensen bliver optaget i Hall of Fame

Henning Jensen, som tidligere i december døde af kræft 68 år gammel, bliver til marts optaget i fodboldens Hall of Fame, oplyser Dansk Boldspil-Union (DBU).

- Der har aldrig i juryen været diskussion om, at Henning Jensen skulle optages i fodboldens Hall of Fame.

- Han var med på listen over oplagte emner lige fra start. Det var kun et spørgsmål om, hvornår det skulle ske, skriver DBU på sin hjemmeside.

Unionen oplyser også, at Henning Jensen allerede i 2016 fik besked om, at han skulle optages i Hall of Fame.

- Det gjorde ham både glad og stolt. Ulykkeligvis blev der nogle måneder før introduktionen ændret på rækkefølgen over optagelse af nye medlemmer.

- Henning Jensen måtte vente i yderligere et år, men superstjernen, der aldrig følte sig som en stjerne og aldrig opførte sig som en, accepterede stilfærdigt udsættelsen.

- På det tidspunkt vidste hverken han eller Ulla, hans hustru igennem 45 år, at han senere på året ville blive ramt af den sygdom, som han døde af, forklares det.

Henning Jensens navn blev for alvor slået fast i 1972, da han debuterede for fodboldlandsholdet og skiftede til den tyske storklub Borussia Mönchengladbach. Her blev han holdkammerat med blandt andre Allan Simonsen.

Opholdet blev en stor succes, og Henning Jensen var med til at vinde to tyske mesterskaber, pokalturneringen samt Uefa Cuppen.

Fire år senere drog angriberen videre til Real Madrid, hvor han blev klubbens første danske spiller.

Få måneder inden sit skifte til den spanske storklub havde netop Real Madrid været modstanderen i kvartfinalen i Europa Cuppen for mesterhold, og det var muligvis i den anden kamp mod spanierne, at Henning Jensen kom på holdets radar.

Efter Real Madrid gik turen til Ajax, før han via AGF havnede tilbage i Nørresundby.

Han spillede 21 landskampe og scorede ni mål for Danmark.

Han er særlig berømt for et mål i en uofficiel kamp, der markerede Danmarks indtræden i EF sammen med Storbritannien og Irland.

I opvisningskampen på Wembley scorede Henning Jensen med hovedet, selv om han svævede i en vandret position langt over jorden. I målet sprællede Dino Zoff forgæves.

Billedet af en flyvende Henning Jensen prydede forsiden af Hans-Jørgen Nielsens roman "Fodboldenglen".