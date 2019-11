Helsingør vil bygge hybridbane til fodboldlandsholdet

Helsingør Kommune kommer Danmarks fodboldlandshold og Dansk Boldspil-Union (DBU) i møde og vil anlægge en hybridbane, der skal gøre det fortsat interessant for nationalmandskabet at træne i det nordsjællandske.

Det skriver bold.dk torsdag.

Ifølge mediet fremgår det af kommunens budgetforlig for 2020, at der er afsat syv millioner kroner til en hybridfodboldbane, der skal erstatte den kunstgræsbane, der ligger ved siden af Helsingør Hallen.

Budgetaftalen er vedtaget af SF, Venstre, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Det Konservative Folkeparti.

DBU har for nylig indviet en hybridbane i Herning, hvor landsholdet skal træne, når det har base i det vestlige Danmark.

En bane også i det østlige Danmark glæder DBU's landsholdschef Christian Nørkjær.

- Vi er superglade for det. Den bane, vi har fået i Herning, er helt fantastisk, og det er et kæmpe plus for landsholdsfodbolden, at nogen har bevist, at det kan lade sig gøre at lave så god en bane.

- Vi vil også gerne have en bane i det østlige Danmark, og vi er rigtig glade for at være i Helsingør, så vi håber, at vi har en hybridbane klar deroppe fra 2021, siger Christian Nørkjær ifølge bold.dk.