Helsingør tager plads i 1. divisions sjove selskab med sejr

Her slog de nemlig Hvidovre. Det betyder, at den nordsjællandske 1.-divisionsklub nu er sikker på at ende i top-6, der giver en plads i oprykningsspillet.

Helsingør har 35 point på fjerdepladsen med en enkelt kamp tilbage i grundspillet.

Det efterlader klubben med syv point ned til HB Køge, det første hold uden for top-6. Køge - og flere af de andre hold midt i tabellen - mangler at spille to kampe, men det er altså ikke nok til at sende Helsingør ud af top-6.

Hvidovre, der manglede seks coronasmittede spillere, blev fredag slået 2-0 på to mål i kampens døende minutter.

Først gjorde Liam Jordan det til 1-0 i 87. minut, da han vinklede en tværaflevering i feltet i mål.

Kort inde i tillægstiden lukkede Elijah Just så kampen med sin scoring til 2-0.

Sejren var FC Helsingørs femte i lige så mange forsøg efter vinterpausen.

Hvidovres håb om at spille sig i top-6 blev med nederlaget endegyldigt slukket. Klubben har 22 point på niendepladsen.