Helsingør slår Lyngby og kravler væk fra sidstepladen

Begge hold havde på forhånd brug for sejren. For Helsingør ville den betyde, at holdet slap for at overvintre på 14.-pladsen, mens Lyngby ikke havde vundet i syv kampe.

Manglende mål har været akilleshælen for Helsingør i efteråret, hvor holdet på forhånd kun havde scoret 13 gange i ligaen. I første halvleg fungerede offensiven dog upåklageligt.

Efter 21 minutter fandt angriber Daniel Stückler en fri Tobias Christensen i feltet, og venstrekanten sendte Helsingør i front med sit første Superliga-mål.

Lyngby var tæt på at svare hurtigt igen, men i stedet for en udligning fordoblede Helsingør føringen seks minutter senere.

Tobias Christensen var her i oplæggerens rolle med et indlæg til bageste stolpe. Lyngby-forsvaret snorksov, og trods en uren afslutning gjorde midtbanespiller Mikkel Basse det til 2-0.

Pludselig spillede værterne med enorm selvtillid, mens gæsterne lignede et hold, der allerede var gået på juleferie.

Til anden halvleg forsøgte Lyngby sig med en taktisk ændring, og det gav pote efter 55 minutter. Her fik offensivspilleren Mikkel Rygaard reduceret med et flot frisparksmål.

Lyngby var som forvandlet, og efter 66 minutter fik gæsterne tilkendt et straffespark for hånd på bolden. Rygaard skulle eksekvere, men denne gang sendte han bolden over mål.

Slutfasen bød på muligheder i begge ender, men der blev ikke scoret yderligere.

Med sejren går Helsingør på vinterpause med 16 point, mens Lyngby fortsat står noteret for 18 point.