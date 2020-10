Helikopter forårsager voldsomt styrt i Giro d'Italia

To ryttere fra cykelholdet Vini Zabu, Luca Wackermann og Etienne van Empel, blev væltet af cyklen nær målstregen i Villafranca Tirrena.

Et voldsomt styrt skæmmede tirsdag afslutningen på 4. etape af Giro d'Italia.

Årsagen var ifølge løbsarrangøren RCS, at en lavtflyvende tv-helikopter skabte så kraftig vind, at metalbarrierer blev blæst hen over rytterne.

Det så voldsomt ud, da Wackermann og van Empel lå på jorden. Værst gik det ud over Luca Wackermann, mens van Empel slap med overfladiske skrammer.

Det fortæller Vini Zabus sportsdirektør Francesco Frassi.

- Da Luca kom ind i ambulancen, kunne han ikke huske noget som helst, siger han.

Begge ryttere er efter omstændighederne okay og nåede begge i mål som de to sidste på etapen.

Etapen blev vundet af franskmanden Arnaud Demare (FDJ), der blev udråbt som vinder i en tæt duel med Peter Sagan (Bora) og Davide Ballerini (Quick-Step).