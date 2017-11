Helge Sander: København afgør selv Formel 1-skæbne

- Vi er efterhånden ved at være så langt fremme, at det er København, der afgør, om vi skal have Formel 1 i 2020. Det må vi sige, lyder det fra Helge Sander.

Spørgsmål: Vil det sige, at Formel 1-ejerne er helt varme på idéen?

- Ja. Det tror jeg, at jeg kan sige med oprejst pande.

Spørgsmål: Hvad er næste skridt i processen?

- En gang i december skal vi have næste forhandlingsrunde med Formel 1 (organisationen, red.). Vi har mødt Formel 1 i London to gange og i Singapore, og her i december har vi fjerde runde, og den forhandling foregår i København. Men datoen er ikke endeligt fastlagt endnu.

Helge Sander lægger ikke skjul på sin optimisme, men der er fortsat to knaster, som skal høvles væk.

- Der er to store udfordringer foran os. Den ene er at få samlet 300 millioner kroner, siger den tidligere minister med henvisning til budgettet for at kunne stå for arrangementet.

- Det andet er det rent politiske, men der har vi aftalt med både regeringen og Københavns Kommune, at det projekt, vi gør færdigt nu, præsenterer vi for dem begge 1. februar, og så tager de stilling til, om det er noget, de vil medvirke til.

På torsdagens møde var der både investorer, sponsorer, politikere, motorsportsfolk og repræsentanter fra Tivoli, Royal Arena og andre kulturtilbud i København.

Invitationen af sidstnævnte grunder i et ønske om at imødekomme Formel 1-ejernes strategi om, hvad Formel 1 skal være fremadrettet.

- Formel 1 ønsker ikke bare at være et motorløb fremover. Det skal være en byfest. De nye amerikanske ejere taler hele tiden om, at det skal være ligesom Super Bowl i USA. Det skal være en festival over en uge, forklarer Helge Sander.

Han vil ikke oplyse, hvor mange af de 300 millioner kroner, han har fået tilsagn om endnu fra investorer, men han siger, at han tror på det.

Angiveligt ønsker Formel 1-ejerne at tilføje tre nye byløb til løbskalenderen fra 2020, som skal være i London, New York og København.