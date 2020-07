Heldigt frisparksmål sørger for FCM-sejr over FCN

FC Midtjylland fik søndag en 1-0-sejr i 3F Superligaens mesterskabsspil ude over FC Nordsjælland på et heldigt afrettet frisparksmål fire minutter efter pausen.

Midtjylland havde kampen igennem svært ved at få holdets vanlige spil til at køre, men holdets defensiv stod godt imod den hurtige FCN-offensiv.

Derfor skulle der heller ikke mere til end den heldige scoring for at få tre point.

Nordsjælland spillede i et højt tempo, men missede flere gange den sidste aflevering for at skabe oplagte scoringsmuligheder.

Med sejren cementerer FCM førstepladsen i tabellen med 75 point og 14 point ned til FCK, som spiller mod AGF senere søndag.

FCN er fortsat på femtepladsen i tabellen med 45 point.

Der resterer fem runder af mesterskabsspillet.

I første halvleg spillede det unge Nordsjælland-mandskab i et højt tempo.

Omvendt havde Midtjylland svært ved at få spillet til at køre.

Derfor var det også dødboldene, FCM tyede til i første halvleg, dog uden at blive rigtig farlig.

Midtjyderne fik til gengæld en rigtig god start på anden halvleg og bragte sig foran fire minutter efter pausen.

Et frispark på kanten af feltet blev sparket af kantspiller Anders Dreyer, men hans skud ramte helt tilfældigt anfører Erik Sviatchenko, og herefter trillede bolden i mål.

Efter scoringen trak FCM sig længere tilbage på banen, og det gav naturligt FCN mere plads.

Ikke desto mindre havde hjemmeholdet enormt svært ved at skabe store chancer, og det blev derfor aldrig til point for Nordsjælland, som ellers ramte overliggeren to minutter før tid.