Heldig Willian-scoring giver Chelsea point på Anfield

Nede med 0-1 fem minutter før tid forsøgte indskiftede Willian at finde et par holdkammerater med en høj bold til bageste stolpe.

Et kikset indlæg sørgede for jubel hos Andreas Christensen og Chelsea, der lørdag aften slap fra den svære udekamp mod Liverpool med 1-1.

Men bolden fik forkert retning, og i stedet for at finde hovedet på en Chelsea-spiller endte den helt oppe i fjerneste målhjørne bag en prisgivet Simon Mignolet i Liverpools mål.

1-1 blev udgangen på en taktisk forestilling på Anfield, hvor de to hold holdt hinanden i skak i 65 minutter, inden der endelig gik hul på kampen.

Liverpool leverede startskuddet 20 minutter efter pausen, da holdet profiterede af en fejl af Chelseas midtbanemand Tiemoue Bakayoko.

Franskmanden fik ikke kontrol over en løs bold foran eget straffesparksfelt, og så kunne Alex Oxlade-Chamberlain spille Mohamed Salah fri til scoring.

Liverpool havde ellers besvær med at få flow i angrebsbølgerne, måske fordi manager Jürgen Klopp holdt Roberto Firmino og Sadio Mané på bænken fra start.

Derfor var det i den første time forholdsvis let for Andreas Christensen og hans kumpaner at holde Chelseas forsvar tæt.

Men den lidt tilfældige Salah-scoring åbnede kampen, og der kom pludselig tiltrængt liv i begge straffesparksfelter.

Salah var flere gange ved at øge Liverpools føring på kontrastød, inden Willian altså sørgede for pointdelingen i slutfasen.

Resultatet vil uden tvivl vække glæde i Manchester, hvor City og United på de to øverste pladser i Premier League kunne se to af forfølgerne spænde ben for hinanden.