Heindahl gemmer på russerplan i EM-bagagen

Hverken Sverige eller Spanien har imponeret ved EM, så scenariet er slet ikke utænkeligt. Sker det, har Danmark et trumfkort. På det står der Kathrine Heindahl.

Hun skiftede for et halvt år siden fra Odense Håndbold til russiske CSKA Moskva, og her har hun oparbejdet et solidt kendskab til mange af de russiske spillere.

- Jeg håber, at mit indgående kendskab til dem kan blive en fordel, og at vi faktisk ender med at have lidt større kendskab til dem, end de har til os. Så jeg håber, at min viden fra Moskva kan hjælpe os, siger hun.

Godt nok har Rusland vundet alle tre kampe i indledende runde, men holdet er uden verdens måske bedste håndboldspiller, højrebacken Anna Vyakhireva.

Det kan man godt se på russernes niveau, mener Heindahl, som derfor også ser fine muligheder for Danmark.

- Vi har set det samme niveau fra russerne, som vi har set ved tidligere mesterskaber, siger den danske CSKA-spiller.

- Jeg synes ikke, der er nogen i den anden pulje, som har set skræmmende stærke ud. Det er alle hold, jeg vurderer, vi kan slå, så vi jagter stadig en semifinale, når vi kommer over i mellemrunden, slår hun fast.

Men tankerne må ikke ledes hen på Rusland endnu, som er i sidste mellemrundekamp. For så ender den kamp måske med at blive helt ligegyldig.

- Den kamp bliver ligegyldig, hvis vi taber en af de to første. Vi er nødt til at tage en kamp ad gangen, og så har vi forhåbentlig stadig en semifinale at spille for, når vi møder russerne, siger Kathrine Heindahl.

Danmark kan hvile benene onsdag og torsdag, inden det fredag gælder mødet med de svenske naboer.