Heindahl brølede af tyskerne: Vi kyser dem fra start

Tyskerne formåede aldrig at udnytte hjemmebanefordelen i Magdeburg med støtte fra godt 4000 tilskuere.

- Hold kæft en kamp. Vi er der bare hele vejen igennem, udbryder Heindahl med det samme.

- Tyskland er på hjemmebane og havde alle tilskuerne med sig. Men det er også et kæmpe pres.

- Jeg synes, at vi fik kyst dem fra start. De blev nervøse, når de havde bolden, for de vidste, at de skulle score hver gang.

- Sandra Toft stod fuldstændig fantastisk i målet, og vi pillede stille og roligt modet fra dem, siger stregspilleren.

Spørgsmål: Hvordan kan du mærke, at I kyser dem?

- Vi bliver ved med at juble hver gang, vi lavede en parade eller fik et frikast. Vi havde armene over hovedet og brølede dem ind i hovederne.

- Vi tog modet fra dem, da vi kom foran med to-tre stykker før pausen, siger hun.

Det danske hold blev sat på et par ekstra prøvelser i første halvleg, da Danmark to gange var i undertal med to spillere.

I begge tilfælde pillede landstræner Klavs Bruun Jørgensen Sandra Toft ud af målet og satte en markspiller på banen.

- Der kom 7-mod-6-reglen os lidt til gode, for Tyskland udnyttede slet ikke, at de var to spillere i overtal.

- Vi havde flere bolderobringer i de perioder, og de kom nærmest ikke til skud. Det viser, at det ikke er en ulempe med en udvisning, hvis bare modstanderne slår sig, siger Heindahl.

I tirsdagens kvartfinale venter Sverige i Leipzig. De to hold mødte hinanden to gange umiddelbart før VM med en sejr til hver.

- Det er to hold, der kender hinanden godt. Vi må hjem og se på dem, siger Heindahl.