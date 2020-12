Heindahl: Vi har vist os som et mesterskabshold

Ved det igangværende EM, hvor Danmark søndag skal spille bronzekamp mod Kroatien, har Danmark dog vist, at man under Jesper Jensen har fundet den stabilitet og kontinuitet, der har manglet i flere år.

- I den tid, jeg har været på landsholdet, er der ikke mange gange, hvor vi på samme måde har leveret kamp efter kamp efter kamp, lyder det fra CSKA Moskva-stregspilleren.

- Vi har været et mesterskabshold og lagt lag på. Vi har vundet, de kampe vi skulle, hvor vi har været favoritter, vi har vundet tætte kampe, og vi har været underdogs og leveret en storsejr.

Heindahl var også en del af holdet, som viste lovende takter ved EM i Sverige tilbage i 2016, men holdet ramte aldrig samme niveau over en hel turnering siden.

Nu føler spillerne igen, at de kan byde verdens største nationer op til dans i hver eneste kamp.

- Det gør sindssygt meget for selvforståelsen, at vi er nået hertil, og at vi har kunnet spille lige op med både franskmændene og nordmændene, som skal spille finale, siger Heindahl.

- Vi er ikke langt fra, og vi skal bare bevise nu, at vi kan være der mere konstant. Vi har fået en stabilitet, som gør, at mange hold skal spille ekstraordinært for at slå os.

I første omgang skal holdet vise et sidste skud stabilitet, når det søndag gælder EM-bronzekampen mod Kroatien.

En sejr her vil give den første medalje ved en slutrunde for håndboldkvinderne siden VM-bronzen i 2013.

Kampen spilles søndag klokken 15.30 i Herning.