Hazard sender Real på sejrskurs med første mål i over et år

Der var tiltrængt succes til Real Madrid-belgieren Eden Hazard, da den spanske hovedstadsklub lørdag på hjemmebane vandt 4-1 over oprykkeren Huesca og strøg til tops i La Liga.

Hazard scorede således sit første mål i over et år for Real Madrid. Det var samtidig hans blot anden officielle scoring for den spanske storklub, der købte ham for omkring 850 millioner kroner i sommeren 2019.