Hattrick hjælper Real Madrid til storsejr på Bernabeu

Real Madrid fortsætter sit gode udlæg i den spanske liga og vandt sent onsdag på hjemmebane med 6-1 over Mallorca.

Offensivspilleren Marco Asensio blev dagens helt på Santiago Bernabeu, da han scorede hattrick.

Benzema stod dog også stærkt i billedet med to mål og to assister. Han er nu allerede oppe på otte mål og syv assister efter seks runder og fører både topscorer- og assistlisten i suveræn stil.

Med sejren er Real Madrid tilbage på førstepladsen, som bysbørnene fra Atlético Madrid lånte i et døgn.

Real har 16 point efter seks kampe, Atlético har 14. Barcelona, der torsdag møder Cadiz på udebane, har samlet otte point i fire kampe.

Real fik en drømmestart og en hjælpende hånd fra modstanderen. Bare to minutter var spillet, da en Mallorca-forsvarer skvattede i bolden, så Karim Benzema kunne sæt i løb mod mål og score sikkert til 1-0.

Midtvejs i halvlegen scorede Asensio sit første mål til 2-0, men allerede minuttet efter reducerede udeholdets koreaner, Lee Kang-in, til 1-2.

Asensio sørgede dog få minutter senere for, at Real alligevel kunne holde pause med en komfortabel føring, da han scorede til 3-1. Ti minutter efter pausen fjernede Asensio så den sidste flig af spænding med målet til 4-1 på oplæg fra Benzema.

Sidstnævnte var heller ikke selv færdig. Med 12 minutter tilbage scorede han til 5-1 og lod sig så skifte ud. Seks minutter før tid lukkede Isco målfesten.

Landsholdskollegerne Daniel Wass og Thomas Delaney mødte tidligere onsdag hinanden, da deres hold - Valencia og Sevilla - tørnede sammen i La Liga. De to danskere endte dog ikke med at stå over for hinanden på banen.

Wass startede inde for Valencia og blev skiftet ud i det 67. minut, og to minutter senere kom Thomas Delaney, som var startet på bænken, ind for Sevilla.

Delaney var med til at sikre Sevilla en sejr på 3-1. Den sender Sevilla op på tredjepladsen i La Liga med 11 point efter fem kampe. Valencia har ti point efter seks kampe på fjerdepladsen.