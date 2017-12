Hattrick-Harry Kane sætter rekorder i Tottenham-målshow

Harry Kane lavede tre mål og snuppede to målrekorder, da Tottenham på hjemmebane vandt 5-2 over Southampton i Premier League.

Angriberen overtog rekorden som den mest scorende spiller i et kalenderår i Premier League.

Samtidig blev han årets mest scorende spiller på et europæisk klubhold i kampe for klub- og landshold.

Harry Kane slutter året med 39 mål i Premier League, og han har i alt scoret 56 gange i kalenderåret for Tottenham og England.

Christian Eriksen spillede hele kampen for Tottenham, mens Pierre-Emile Højbjerg fik fuld spilletid og indkasserede et gult kort for gæsterne.

Allerede efter seks minutter var Harry Kane ved at komme på scoringstavlen i kampen i London.

Christian Eriksen lagde en tværaflevering ind mod mål, men Kanes afslutning gik lige forbi målet.

Midt i halvlegen sendte Christian Eriksen et frispark ind i straffesparksfeltet, og fra en position tæt på mål headede Harry Kane bolden i mål til 1-0.

Det var hans 37. Premier League-mål i år, et mål mere end Alan Shearer scorede i 1995.

Southampton-målmand Fraser Forster må glæde sig over, at fokus på Wembley Stadium primært var på rekorden, for målmanden så mildest talt ikke godt ud i situationen.

Fem minutter før pausen fik Harry Kane så fingrene i endnu en rekord.

Han stod fri foran mål og udnyttede Heung-Min Sons præcise tværpasning, og så var Tottenham foran 2-0.

Målet var Harry Kanes scoring nummer 55 i 2017, når man tæller mål for både klub- og landshold med.

Dermed overhalede han FC Barcelonas argentiner Lionel Messi, der har lavet 54 mål i 2017.

Tottenham slog gæsterne knockout med to hurtige scoringer i anden halvleg.

Først scorede Dele Alli til 3-0 på et fremragende indadskruet spark, mens Southampton-spillerne så passive til.

Kort efter mistede gæsterne bolden, og et hurtigt kontraangreb senere havde Heung-Min Son scoret til 4-0.

Sofiane Boufal fik reduceret til 1-4, men midt i anden halvleg var det endnu en gang Harry Kanes tur.

Angriberen blev sendt afsted med bolden i løb mod målet, og Harry Kane løftede smart bolden over Fraser Forster til 5-1.

Dusan Tadic fik senere reduceret til 2-5 for Southampton, men det ændrede ikke indtrykket af, at dagen tilhørte Harry Kane og Tottenham.

Med sejren kom Tottenham op på fjerdepladsen i Premier League med 37 point for 20 kampe.

Southampton er nummer 13 med 19 point.