Harry Maguire skal møde i retten i Grækenland lørdag

Lørdag kan - i hvert fald i første omgang - blive en skæbnedag for fodboldspilleren Harry Maguire, som angiveligt er mistænkt for at angribe nogle politibetjente.

Manchester United-anføreren har været tilbageholdt i knapt to dage efter et slagsmål mellem to grupper af britiske turister på den græske ø Mykonos torsdag.