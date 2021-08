Harry Kane udeladt af trup mod bejleren Manchester City

Den nye Tottenham-træner Nuno Espírito Santo har dog begrundet beslutningen med, at Harry Kane er ude af form.

- Han er nødt til at arbejde på sin form, efter at han er vendt tilbage fra sin ferie. Han er nødt til at fortsætte med at arbejde, indtil han er klar til at hjælpe holdet, siger han ifølge BBC.

Den portugisiske træner har da også været ude for at mane til ro, når det er kommet til Kane-rygterne.

- Han er Tottenham-spiller. Han er her ved os, sagde han ifølge The Athletic fredag, hvor han tilmed indikerede, at Harry Kane sagtens kunne være en del af truppen denne søndag.

Sådan skulle det dog ikke blive.

Imens har rygterne om et snarligt skifte i stedet været tiltagende i de forgangne uger.

Rygterne begyndte for alvor at svirre, da han blev beskyldt for at afvise at vende tilbage til træningen i Tottenham denne sommer for at tvinge et skifte til Manchester City igennem.

Det afviste han efterfølgende på Twitter.

- Mens jeg ikke ønsker at gå i detaljer om situationen, vil jeg gerne gøre det klart, at jeg aldrig ville og aldrig har nægtet at træne.

- Jeg ville aldrig gøre noget for at bringe mit forhold til fansene, som har givet mig urokkelig støtte i min tid i klubben, i fare. Sådan har det altid været, og sådan er det i dag, skrev Harry Kane.

Mens Tottenham må undvære deres topscorer fra sidste sæson, er danske Pierre-Emile Højbjerg at finde på holdkortet.

Det samme er den dyrt indkøbte Jack Grealish for Manchester City. Han indbragte Aston Villa omkring 875 millioner kroner, da han blev solgt som den dyreste englænder nogensinde.