Harry Kane tror på første VM-guld i 52 år til England

Man skal tilbage til 1990 for at finde den store fodboldnations seneste deltagelse i semifinalen, og en finaledeltagelse skal man helt tilbage til 1966 for at finde.

Det er ved at være nogle år siden, at Englands fodboldlandshold har stukket snuden meget langt frem ved en VM-slutrunde.

Dengang vandt England VM på hjemmebane med en 4-2-sejr over Vesttyskland efter forlænget spilletid i finalen.

Som så ofte før fejler den engelske optimisme ikke noget før årets VM-slutrunde i Rusland.

Harry Kane, der tirsdag blev gjort til Englands anfører under VM, tror på, at englænderne kan gå hele vejen.

- Det er umuligt ikke at drømme om at løfte VM-trofæet. Det er den største turnering i verden.

- Jeg tror på, at vi kan vinde den. Alle kan. Jeg kan ikke sidde her og sige, at vi ikke kan vinde den, for det kan vi, siger Tottenham-angriberen til BBC.

England har klaret sig skidt ved de seneste slutrunder.

Ved VM i Brasilien for fire år siden sluttede englænderne sidst med et point i sin gruppe, der også bestod af Costa Rica, Uruguay og Italien.

Ved EM i Frankrig for to år siden blev England nummer to i sin gruppe, men herefter kom den ultimative ydmygelse; 1-2-nederlaget til lilleputten Island i ottendedelsfinalen.

Historikken afskrækker dog ikke Harry Kane, der i den forløbne sæson scorede 41 mål for Tottenham på tværs af alle turneringer.

- Det er mit "mindset", og jeg ønsker at vinde alt. Det gør jeg. Sådan har de andre spillere i truppen det også, det er værd at kæmpe for.

- Jeg er sikker på, at vi alle drømmer om at løfte trofæet, og det er en mulighed for os, siger Harry Kane.

England er ved VM havnet i gruppe G, hvor Tunesien, Panama og Belgien er modstanderne.

England møder 18. juni Tunesien i holdenes første kamp ved VM.