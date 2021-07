Harry Kane skal tæmmes med dansk kløgt

For selv om Kane endelig har fundet EM-målformen med først en scoring mod Tyskland i ottendedelsfinalen og siden to scoringer mod Ukraine i kvartfinalen, kan han med de rette midler og fuld koncentration sagtens tæmmes.

Sådan lyder det fra den danske forsvarsspiller Andreas Christensen, der også kender Harry Kane fra Premier League. Danskeren advarer mod at gå all-in i duellerne med den 188 centimeter høje og kropsstærke angriber.

- Jeg ved ikke, om han gider at være det, men han har størrelsen til at være en targetman. Samtidig har han sine bedste kvaliteter med fødderne. Hvis han ikke er den bedste, så er han en af de bedste afsluttere i fodboldverden. Vi kender hans kvaliteter, og vi ved, hvor svært det bliver at tæmme ham.

- Man skal reagere på instinktet. Han er utrolig stor, så han er svær at komme på kroppen af. Og så har han så meget kvalitet med fødderne, at man også skal passe på med at komme for tæt på ham. Min fornemmelse er, at vi skal prøve at kontrollere ham i stedet for at kæmpe med ham, siger han.

Pierre-Emile Højbjerg, der til daglig er holdkammerat med Kane i Tottenham, vil dele fif ud og fortælle de andre danskere om Kanes vaner på fodboldbanen.

Samtidig er Højbjerg dybt imponeret af sin klubkammerat.

- Bag lukkede døre er han meget professionel og vedvarende, i det han gør og foretager sig. Og så er han super dedikeret. Når det kommer helt ned til det basale, så er han en rigtig dygtig fodboldspiller.

- Harry er for mig den ypperste på sin position i den her verden. Det er selvfølgelig en fornøjelse at spille med ham til hverdag, men jeg er også sikker på, at han nok skal få kamp til stregen med de forsvarsspillere, vi har på landsholdet, siger Pierre-Emile Højbjerg.

Harry Kane har i en årrække været anerkendt som en af klodens bedste angribere. Det har han også selv lagt mærke til.

- Ronaldo og Messi har taget fodbold til et nyt niveau, og hver eneste gang, at man bliver nævnt i sammenhæng med dem, så er det et tegn på, at man gør noget rigtigt, siger Harry Kane.

Ud over Kane byder Englands stærke offensiv blandt andre også på kantraketterne Jadon Sancho og Raheem Sterling. Sidstnævnte har i lighed med Kane scoret tre gange under EM.

- Sterling er enormt hurtig, og han truer bagrummet hele tiden. Han har utrolige kvaliteter med bolden. Ham og Kane er de to vigtigste spillere i Englands offensiv, så dem skal vi prøve at holde styr på, siger Andreas Christensen.

Opgøret på Wembley går i gang klokken 21 dansk tid.